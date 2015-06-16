台湾汇市：台币连四日收贬但实质偏升，美联储会议前料量缩整理

* 台币连四日收贬，但实质交易偏升

* 外资动向不明，寿险在NDF卖美元

* 明日实质交易区间估在30.90-31.00

路透台北6月16日 - 台币兑美元 周二连四日收贬，创一周低位，不过实质交易窄幅偏升。汇银人士表示，今日盘面以实质交投为主，成交量因观望较上日略见萎缩；预计在周四美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布政策会议结论前，台湾汇市仍将维持量缩整理。

相较于韩元兑美元 连续四日下跌，台币兑美元实质交易却偏升。交易员认为，虽然外资已连续13个交易日卖超台股，不过自上周末以来未见明显汇出，今日甚至有反向卖美元者，不过这被视为FED会议前的仓位调整，外资动向仍不明显。

“大家在会议前比较保守，只是进行调整。”一位银行交易员说。

另一外资银行交易员则提及，昨日有寿险在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)卖美元，令一个月期美元/台币换汇点折价幅度扩大，今日也未见收敛，这或许是令今日台币现货表现较为强势的原因。

他认为，目前市场都在等候联邦公开市场委员会(FOMC)利率会议决议，一般预料美联储将在9月升息。以近期新兴市场资金出现明显移动来看，市场已在为这项预期先行准备。因此当美联储主席叶伦在记者会中清楚描绘升息蓝图时，国际美元是否会进一步走强，或是利多出尽转弱，仍待观察。

〞之前美国非农数字很好，但美元只涨一天，预期都已先反映在价格上了。〞该交易员说。

他们认为，明日汇市仍将陷于等候FOMC会议决议的观望气氛中，台币实质交易不脱狭幅整理格局，成交量可能还会进一步萎缩。

台币今日收创一周低位，前波收盘低位为6月9日的31.302。台币今日实质交易区间在30.905-30.937；上日交易区间在30.930-31.000。交易员预估，台币明天实质交易波动区间料在30.900-31.00。

多数新兴亚币周二上扬，之前美国发布令人失望的经济数据，不过韩元兑美元 收跌0.1%，至1,118.6，为连续第四个交易日下跌。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点折价幅度与上日持平。一个月美元/台币远汇 尾盘报30.890/30.910，上日收在30.859。

台湾股市周二收跌，随亚股下挫。大盘加权股价指数 收跌0.50%报9,212.78点；日低在9,177.95点，为逾四个月的低位。 证交所资料，外资及陆资在台股卖超73.81亿台币，连续13个交易日卖超共计786.04亿台币。

本周国际重要经济数据和事件有：

6月16日(二)：德国5月CPI和HICP终值、德国6月ZEW经济景气判断指数及现况指数、欧元区第一季就业报告、美国5月建筑许可年率和房屋开工率、20国集团(G20)峰会筹备会议、美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)举行爲期两天的利率会议。

6月17日(三)：欧元区5月HICP终值、日本6月路透短观制造业景气判断指数、美联储公布利率决议，总裁叶伦举行记者会、欧洲央行管委会与全行委员会会议。

6月18日(四)：中国5月银行结售汇及代客涉外收付款数据、中国5月70个大中城市住宅销售价格月度报告、欧元区第一季劳工成本及薪资、美国5月CPI及第一季经常帐、美国6月费城联邦储备银行制造业指数、韩国5月PPI、欧洲央行将宣布定向长期再融资操作(TLTRO)配额、欧元集团会议、日本央行货币政策会议(至19日)、欧洲央行管委会与全行委员会会议进入第二日，无宣告利率之计划。

6月19日(五)：台湾金融市场逢假期休市一天、德国5月PPI、欧元区4月经常帐、日本央行副总裁中曾宏讲话、旧金山联储总裁威廉姆斯和克利夫兰联储总裁梅斯特分别在两次活动上发表讲话。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.266 31.256 30.905-31.266 31.256 5.61 6.67

元太外汇经纪公司 31.265 31.255 30.910-31.265 31.255 3.32 3.50

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准