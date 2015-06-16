《汇市简讯》英镑/美元在英国通胀数据公布前上涨

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
0723GMT
* 英镑/美元升至1.5631美元，受欧元/美元止损买单影响
* 1.5631美元为5月22日以来最高水平。亚洲盘高点为1.5615美元
* 欧元/英镑升至0.7250英镑。亚洲盘低点为0.7220英镑。
* 英镑/美元卖单在1.5650美元，1.57美元为阻力位之一
* 英国5月通胀数据将在0830GMT发布。预计当月CPI同比上升0.1%，4月为同比下降0.1%
* 若数据表现不及预期，则英镑兑美元可能跌破1.5587美元(亚洲低点) (完) (编译 汪红英；审校 李春喜)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。