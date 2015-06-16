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市场报道 | 2015年 6月 16日 星期二 15:42 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在英国通胀数据公布前上涨

0723GMT

* 英镑/美元升至1.5631美元，受欧元/美元止损买单影响

* 1.5631美元为5月22日以来最高水平。亚洲盘高点为1.5615美元

* 欧元/英镑升至0.7250英镑。亚洲盘低点为0.7220英镑。

* 英镑/美元卖单在1.5650美元，1.57美元为阻力位之一

* 英国5月通胀数据将在0830GMT发布。预计当月CPI同比上升0.1%，4月为同比下降0.1%

* 若数据表现不及预期，则英镑兑美元可能跌破1.5587美元(亚洲低点) (完) (编译 汪红英；审校 李春喜)

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