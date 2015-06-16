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亚洲 | 2015年 6月 16日 星期二 15:44 BJT

日本债市：公债价格持稳，美联储及日央行本周会议令市场保持谨慎

在希腊债务危机背景下，投资者谨慎等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日稍晚将召开的两日政策会议结果。另外日本央行本周稍晚也将召开政策会议。

指标10年期公债收益率(殖利率) 持平于0.500%，稍早波动于0.495%-0.505%之间。

20年券收益率 上升0.5个基点，至1.265%；30年券收益率 下降0.5个基点，至1.485%。

10年期公债期货 价格涨0.08点，收报146.42。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.5 -0.005%

五年期公债 0.110% -0.5 0.115%

10年期公债 0.500% +0.0 0.500%

20年期公债 1.265% +0.5 1.260%

30年期公债 1.485% -0.5 1.490%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.42 +0.08 146.34

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 于春红/刘秀红；审校 龚芳)

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