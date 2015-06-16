日本债市：公债价格持稳，美联储及日央行本周会议令市场保持谨慎

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
在希腊债务危机背景下，投资者谨慎等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日稍晚将召开的两日政策会议结果。另外日本央行本周稍晚也将召开政策会议。
指标10年期公债收益率(殖利率) 持平于0.500%，稍早波动于0.495%-0.505%之间。
20年券收益率 上升0.5个基点，至1.265%；30年券收益率 下降0.5个基点，至1.485%。
10年期公债期货 价格涨0.08点，收报146.42。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.5 -0.005%
五年期公债 0.110% -0.5 0.115%
10年期公债 0.500% +0.0 0.500%
20年期公债 1.265% +0.5 1.260%
30年期公债 1.485% -0.5 1.490%
10年期公债期货 <0#JGB:> 146.42 +0.08 146.34
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 于春红/刘秀红；审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”