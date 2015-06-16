路透基点：越秀筹组80亿美元过渡贷款，支持收购南洋银行计划--TRLPC

路透香港6月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，越秀集团以一笔一年期过渡贷款筹得80亿美元，支持收购南洋商业银行的计划。

据熟悉此事的消息人士称，星展银行、汇丰银行、工银亚洲、野村及渣打银行正与越秀洽谈这笔贷款。越秀隶属广州政州。

中银香港计划出售南洋商业银行，估值约68亿美元，越秀已挤入四家竞投者名单之中。

根据路透5月29日报导，其他竞投者包括新华人寿保、中国信达资产管理、及中国太平保险，但这尚无法确认。

消息人士称，南洋商业银行的第二轮竞价预计6月24日结束。

若越秀顺利出线，将是不到两年内第二度收购银行。越秀在2013年10月以一笔一年期过渡贷款，筹得10.5亿美元，支持以116.4亿港元(15亿美元)收购创兴银行75%股权。当时这笔过渡贷款是由星展银行、野村、台湾银行及兆丰银行提供。