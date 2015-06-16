路透基点：越秀筹组80亿美元过渡贷款，支持收购南洋银行计划--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港6月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，越秀集团以一笔一年期过渡贷款筹得80亿美元，支持收购南洋商业银行的计划。
据熟悉此事的消息人士称，星展银行、汇丰银行、工银亚洲、野村及渣打银行正与越秀洽谈这笔贷款。越秀隶属广州政州。
中银香港计划出售南洋商业银行，估值约68亿美元，越秀已挤入四家竞投者名单之中。
根据路透5月29日报导，其他竞投者包括新华人寿保、中国信达资产管理、及中国太平保险，但这尚无法确认。
消息人士称，南洋商业银行的第二轮竞价预计6月24日结束。
若越秀顺利出线，将是不到两年内第二度收购银行。越秀在2013年10月以一笔一年期过渡贷款，筹得10.5亿美元，支持以116.4亿港元(15亿美元)收购创兴银行75%股权。当时这笔过渡贷款是由星展银行、野村、台湾银行及兆丰银行提供。
几个月后，越秀完成一笔9.45亿美元贷款，取代上述过渡贷款。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”