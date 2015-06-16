欧元债市：二线国家公债收益率传染性跳涨，受希腊谈判失败影响

希腊财长瓦鲁法基斯在接受德国一家报纸采访时表示，他不打算在本周稍后的欧元集团会议上提出新的改革计划。但他表示，希腊谈判小组“时刻准备着与伙伴共同找到全面解决方案”。

德国的欧盟执委周一表示，该为“紧急状态”做准备了。

最新的谈判破裂使希腊政府濒临违约，若违约可能导致希腊退出欧元区。

意大利10年期公债收益率 上升12个基点至2.45%，创去年10月以来的最高水平。西班牙10年期公债收益率 上升14个基点至2.52%，为去年8月以来的最高水平。葡萄牙10年期公债收益率 上涨13个基点至3.38%，为去年10月以来最高水准。

“市场似乎出现了一些恐慌。据称本周将是水落石出的一周，”DZ Bank的策略师Daniel Lenz说，但他认为这种说法“夸大其词”。

他说，即便协议不能在周四的欧元区财长会议上达成，各方仍有望在稍晚达成协议。

西班牙10年期公债收益率有望连续第八周上涨，为至少是1994年以来连涨时间最长的一次。

德国10年期公债收益率 下跌1个基点至0.82%。(完)

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