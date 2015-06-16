金属期市：伦铜期铜在近三个月低点徘徊，希腊退出欧元区的危险临近

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“市场正在稍微重新评估需求展望，除此之外，还有希腊问题，”瑞银资产管理分析师Dominic Schnider称。
Schnider表示，铜价短期内可能先重新测试5,500美元，然后今年稍晚，随着供给下跌及需求回升，铜价将企稳攀升。
上海期交所8月期铜 跌0.9%，至每吨42,150元人民币。
“如果从中国的一些指标来看，或许有一点回稳了，但以那些货币宽松而言，数字仍然不够好，”Schnider称。
交易员关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二召开的两天会议，这可能会为美元走向提供新指引。
供给疑虑持续支撑今年稍晚的铜价展望。智利Collahuasi铜矿的一号工会称，工会成员已在周一早上展开24小时罢工，公司方称已实施应变计划。
LME期锌 逆势上扬0.3%，至2,110.50美元，由上日的两个半月低点回升。
LME期镍跌1.1%，尾随沪镍 的2.6%跌势。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/蔡美珍；审校 龚芳/于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”