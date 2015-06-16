日本政经：在撙节VS成长的辩论中，执政自民党建议设置开支上限

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京6月16日 - 日本首相安倍晋三领导的执政党周二敦促政府限制2018年4月起财年的开支，这与政府内部的观点截然不同，这种观点一直强调经济成长要比修补公共财政的撙节策略重要。
日本自民党向首相递交了此份提议，呼吁从2016财年开始进行强劲的开支改革，并且在两年后设置开支上限，以争取到2020财年实现预算均衡。
自民党希望，政府能够在年度经济和财政政策蓝图中纳入其设置开支上限的建议。这一蓝图定于本月稍晚接受内阁批准。
执政党在财政改革方面比政府更加直言不讳，这种情况非同寻常，毕竟立法者为讨好选民，往往希望能有更多开支。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”