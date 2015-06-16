日本政经：在撙节VS成长的辩论中，执政自民党建议设置开支上限

路透东京6月16日 - 日本首相安倍晋三领导的执政党周二敦促政府限制2018年4月起财年的开支，这与政府内部的观点截然不同，这种观点一直强调经济成长要比修补公共财政的撙节策略重要。

日本自民党向首相递交了此份提议，呼吁从2016财年开始进行强劲的开支改革，并且在两年后设置开支上限，以争取到2020财年实现预算均衡。

自民党希望，政府能够在年度经济和财政政策蓝图中纳入其设置开支上限的建议。这一蓝图定于本月稍晚接受内阁批准。