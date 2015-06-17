版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 17日 星期三 08:48 BJT

《香港重要政经日程》--6月17日-6月25日

================== 今日重要政经消息=================

6月17日（周三）

--09:00 惠誉全球银行业会议。

--09:30 中国银行 周年股东大会。

--11:00 金沙中国 在澳门举行周年股东大会。

--11:00 美银美林中国房地产行业分析记者会。

--11:00 贝莱德下半年亚洲市场投资展望记者会。

--11:00 标准普尔中国房地产行业记者会。

================== 近期重要政经消息=================

6月18日（周四）

-- 港股通暂停。

-- 公布3-5月失业率。

-- 华富国际 公布全年业绩。

--09:00 国药控股 在中国举行周年股东大会。

--10:00 瑞信中国投资市场展望记者会。

--14:00 永晖控股 周年股东大会。

6月19日（周五）

-- 港股通暂停。

-- 创维数码 公布全年业绩。

-- 东南国际 公布全年业绩。

-- 路易十三集团 公布全年业绩。

-- Magnum 公布全年业绩。

--10:00 重庆农商行 在中国举行周年股东大会。

--14:30 中国工商银行 周年股东大会。

6月22日（周一）

-- 沪港通因中国端午假期暂停。

-- 公布5月份消费物价指数（CPI）。

-- 耀才证券 公布全年业绩。

-- 辉山乳业 公布全年业绩。

--14:45 新加坡银行下半年经济及投资展望记者会。

6月23日（周二）

-- 亚美能源 首日挂牌。

-- 优派能源 公布全年业绩。

-- 大家乐 公布全年业绩。

-- 大快活 公布全年业绩。

-- 华宝国际 公布全年业绩。

--09:00 中国石油 在中国举行周年股东大会。

--11:00 长和 周年股东大会。

6月24日（周三）

--09:30 福田实业 周年股东大会。

--10:00 雨润食品 周年股东大会。

6月25日（周四）

-- 公布5月份出口数据。

--09:00 华能国际电力 在中国举行周年股东大会。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐