《路透晚报》--6月16日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：希腊及美联储相关担忧拖低日经指数；丰田收复失地

日股周二下滑，因希腊处于债务违约边缘引 发市场担忧，同时投资者还紧张等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日稍晚开启的为期两天的政策会议，期待从中找寻升息步伐的线索。日经指数收跌0.6%，至20,257.94点。东证股价指数跌0.7%，至1,639.86点。市场交投清淡，成交额较过去100日平均水平低1 0%以上。

--中国股市：沪综指收跌3.5%创近三周最大单日跌幅，创业板重挫引发中小盘股抛售潮

中国股市沪综指收跌3.5%，创近三周最大单日跌幅。分析师指出，昨日大跌已引起投资者担忧，利空因素影响仍未消除，今早创业板继续重挫。鉴于周三将迎来新股申购，预计大盘短线维持整理格局。沪综指收报4,887.432点，跌175.561点或3.47%；此前最大单日跌幅为5月28日的6.5%。沪深300指数收报5,064.82点，跌2.99%。

--香港股市：恒生指数跌1.1%至10周收盘低位，受累于政治不确定性

香港股市跌至10周低点，本周举行选举改革投票前夕的政治不确定性、希腊债务违约担忧和大陆股市重挫抑制投资者风险胃纳。恒生指数收跌1.1%至26,566.70点，创4月初来最低收盘位。恒生国企指数跌2.7%至13,252.93点。

--汇市：日圆下跌，美元持坚等候美联储会议

美元兑日圆小幅走高，但欧元再度展现出韧性，尽管有报导称，希腊可能出现债务违约并退出欧元区。美元持坚，因交易员均在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布政策会议结果。0849GMT，欧元/美元跌至1.1260美元，美元/日圆上扬0.12%至123.56日圆。

--欧元债市：二线国家公债收益率传染性跳涨，受希腊谈判失败影响

意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率(殖利率)跳涨，在希腊与债权人最新的谈判破裂之后，市场出现自欧债危机以来最严重的蔓延之势，意大利及葡萄牙10年期公债收益率上升12-13个基点，创去年10月以来的最高水平。西班牙10年期公债收益率升至去年8月以来高位。德国10年期公债收益率下跌1个基点至0.82%。

--国际油市：油价上涨，受德州将遭热带风暴袭击影响

原油上扬，受有关热带风暴即将袭击美国德克萨斯州岸区警报的提振。0803GMT，美国原油期货上涨0.51美元，报每桶60.03美元，处于5月初以来即维持的57-62美元趋势通道内。布兰特原油涨0.13美元，报64.08美元。

--全球金市：现货金接近1,185美元，因希腊债务问题引燃避险买盘

金价大致持稳并接近每盎司1,185美元，守住隔夜市场涨幅，因希腊未能与债权人达成协议触发避险买盘。0838GMT，现货金微跌至每盎司1,182.7美元，周一上升0.5%。

--金属期市：伦铜期铜在近三个月低点徘徊，希腊退出欧元区的危险临近

伦敦期铜徘徊在近三个月低点，因为担心希腊债务违约将破坏欧元区的稳定局面，并且制造业的铜需求高峰季正在消退，交易员即削减风险仓位。0837GMT，伦敦期铜下滑0.61%至每吨5,779.50美元。上海期交所8月期铜跌0.9%，至每吨42,150元人民币。

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