《汇市简讯》投资人伺机于欧元兑138.20日圆处进货，以迎接新一波涨势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0808GMT * 欧元/日圆仍在一目均衡转换线附近交投 * 一目均衡转换线位于139.53日圆 * 该汇率从138.00日圆反弹，接近138.02日圆 * 138.02日圆为近期133.10-141.06升势的38.2%回档位 * 投资者计划在138.20日圆处买入，以迎接新一波涨势 * 图表：(link.reuters.com/geb94w)(完) (编译 汪红英；审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”