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亚洲 | 2015年 6月 16日 星期二 16:27 BJT

《汇市简讯》投资人伺机于欧元兑138.20日圆处进货，以迎接新一波涨势

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    * 欧元/日圆仍在一目均衡转换线附近交投
    
    * 一目均衡转换线位于139.53日圆
    
    * 该汇率从138.00日圆反弹，接近138.02日圆
    
    * 138.02日圆为近期133.10-141.06升势的38.2%回档位
    
    * 投资者计划在138.20日圆处买入，以迎接新一波涨势 
    
    * 图表：(link.reuters.com/geb94w)(完)
  
 (编译 汪红英；审校 龚芳)

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