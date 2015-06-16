重温稿-《中国新债预测》七年国债收益率均值3.50%，现券回暖进一步利好需求

* 招标品种: 财政部七年期续发国债

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(17日)9:30-10:30

* 受访人数: 9位(银行、券商)

* 预测区间: 3.47%-3.57%

* 预测均值: 3.50%(按各家机构预测值平均)

路透上海6月16日 - 中国财政部周三将续招标发行七年期固息国债。路透调查显示，近来机构对国债投资需求向好，加之今日现券走势回暖，乐观情绪若延续新债定位有望低于二级，收益率预测均值落在3.50%。

北京一券商分析师认为，与国开等政策性金融债相比，近来国债需求稳中向好，加之今日现券转暖，明日新债结果低于二级可能性很大。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种最新收益率为3.5769%。

本次新债的标的券150007券报价 今日一路下滑，最新报在3.5300%/3.5000%，上日尾盘为3.5900%/3.4900%。

明日新债为财政部今年第七期 七年品种的第二次续发。采用混合式招标方式，标的为价格。竞争性招标时间为6月17日上午10:35至11:35。原同期国债当日停止交易一天；招标结束至6月23日进行分销；6月25日起与之前发行的同期国债合并上市交易。