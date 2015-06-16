重温稿-《中国新债预测》七年国债收益率均值3.50%，现券回暖进一步利好需求

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 招标品种: 财政部七年期续发国债
* 招标金额: 300亿元人民币
* 招标时间: 周三(17日)9:30-10:30
* 受访人数: 9位(银行、券商)
* 预测区间: 3.47%-3.57%
* 预测均值: 3.50%(按各家机构预测值平均)
路透上海6月16日 - 中国财政部周三将续招标发行七年期固息国债。路透调查显示，近来机构对国债投资需求向好，加之今日现券走势回暖，乐观情绪若延续新债定位有望低于二级，收益率预测均值落在3.50%。
北京一券商分析师认为，与国开等政策性金融债相比，近来国债需求稳中向好，加之今日现券转暖，明日新债结果低于二级可能性很大。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种最新收益率为3.5769%。
本次新债的标的券150007券报价 今日一路下滑，最新报在3.5300%/3.5000%，上日尾盘为3.5900%/3.4900%。
明日新债为财政部今年第七期 七年品种的第二次续发。采用混合式招标方式，标的为价格。竞争性招标时间为6月17日上午10:35至11:35。原同期国债当日停止交易一天；招标结束至6月23日进行分销；6月25日起与之前发行的同期国债合并上市交易。
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2015年4月16日开始计息；票面利率3.54%，按年付息。发行手续费为承销面值的0.1%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”