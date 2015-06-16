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亚洲 | 2015年 6月 16日 星期二 16:21 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月16日

路透香港6月16日 - 
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.80        
 063人民币          )                                                                
                                                                                           
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为38.38
 %，高于上交易日收盘的37.92%。
                                                                                           
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比                
                                                 (元)     港元)       价             
 工商银行                                          5.23      6.39      1.02                
 建设银行                                          6.84      7.45      1.15                
 中国银行                                          4.83      5.10      1.18                
 农业银行                                          3.82      4.08      1.17                
 招商银行                                         19.29     23.20      1.04                
 中信银行                                          8.37      6.34      1.65                
 交通银行                                          8.92      7.81      1.43                
 民生银行                                         10.18     10.02      1.27                
 中国人寿                                         34.90     34.20      1.27                
 中国平安                                         86.50    109.60      0.99                
 中国太保                                         32.48     38.30      1.06                
 中信证券                                         31.24     29.30      1.33                
 新华人寿                                         61.59     46.75      1.65                
 海通证券                                         25.86     22.60      1.43                
 华能国际                                         12.02      9.97      1.51                
 大唐发电                                          8.46      4.12      2.56                
 华电国际                                          9.57      7.77      1.54                
 中煤能源                                         11.49      4.80      2.99                
 中国神华                                         22.95     18.18      1.58                
 中国石油                                         12.09      8.61      1.75                
 兖州煤业                                         18.16      6.68      3.40                
 中国石化                                          7.44      6.29      1.48                
 上海石化                                          8.56      3.71      2.88                
 中海油服                                         27.77     12.84      2.70                
 仪征化纤                                          9.70      3.39      3.57                
 中国铝业                                          9.24      4.14      2.79                
 江西铜业                                         26.24     13.66      2.40                
 洛阳钼业                                         16.59      6.17      3.36                
 紫金矿业                                          6.30      2.66      2.96                
 马钢股份                                          6.34      2.74      2.89                
 鞍钢股份                                          7.88      5.54      1.78                
 重庆钢铁                                          7.13      2.41      3.70                
 海螺水泥                                         26.35     29.90      1.10                
 洛阳玻璃                                         21.07      6.70      3.93                
 京城机电                                         17.84      5.96      3.74                
 中联重科                                          9.43      5.35      2.20                
 金隅股份                                         13.28      7.85      2.11                
 中国国航                                         12.93      8.35      1.93                
 东方航空                                         12.41      5.96      2.60                
 南方航空                                         13.61      8.46      2.01                
 中国远洋                                         13.64      5.08      3.35                
 中海集运                                          9.53      3.07      3.88                
 中集集团                                         28.20     19.56      1.80                
 中海发展                                         12.20      5.55      2.75                
 宁沪高速                                         11.15     10.36      1.34                
 深高速                                           10.77      6.53      2.06                
 成渝高速                                          9.43      3.71      3.17                
 皖通高速                                         16.30      9.03      2.25                
 广深铁路                                          8.25      4.49      2.29                
 中国南车                                         21.58     11.04      2.44                
 中国交建                                         17.26     11.88      1.81                
 中国铁建                                         19.22     12.10      1.98                
 中国中铁                                         17.03      8.72      2.44                
 长城汽车                                         46.13     42.45      1.36                
 比亚迪                                           72.87     50.85      1.79                
 广汽集团                                         16.66      7.37      2.82                
 青岛啤酒                                         51.20     49.05      1.30                
 白云山                                           42.46     30.45      1.74                
 新华制药                                         18.49      7.18      3.22                
 海信科龙                                         14.40      6.98      2.58                
 南京熊猫                                         25.14     10.12      3.10                
 晨鸣纸业                                         12.62      5.63      2.80                
 上海医药                                         27.92     22.70      1.54                
 中兴通讯                                         29.10     20.65      1.76                
 东方电气                                         29.02     15.28      2.37                
 潍柴动力                                         34.88     24.05      1.81                
 东北电气                                          8.82      3.01      3.66                
 广船国际                                         63.80     30.90      2.58                
 经纬纺机                                         25.45     11.48      2.77                
 昆明机床                                          8.84      3.52      3.14                
 一拖股份                                         18.55      6.36      3.64                
 北辰实业                                          9.18      3.77      3.04                
 创业环保                                         16.85      6.96      3.02                
 中国中冶                                          8.71      3.81      2.86                
 金风科技                                         22.94     16.98      1.69                
 丽珠                                             86.45     56.40      1.91                
 万科                                             14.38     19.24      0.93                
 郑煤机                                           14.49      6.75      2.68                
 大连港                                            9.00      3.63      3.10                
 山东墨龙                                         16.15      4.96      4.07                
 浙江世宝                                         52.01     15.50      4.19                
 复星医药                                         33.28     29.75      1.40                
 光大银行                                          5.94      4.66      1.59                
 东江环保                                         67.25     41.95      2.00                
 上海电气                                         20.69      6.96      3.71                
 广发证券                                         26.80     22.75      1.47                
 华泰证券                                         30.60     24.80      1.54                
 

    
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
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