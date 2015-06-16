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亚洲 | 2015年 6月 16日 星期二 17:16 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币微收升成交量创年内新低，持续横盘难度渐增

* 人民币随中间价微收升
    * 6.21元关口支撑较强
    * 维持横盘走势难度渐增

 (新增收盘报价和评论)
    路透上海/北京6月16日 - 人民币兑美元即期 周二微收升，中间价亦小涨。
市场人士指出，6.21元关口对人民币的支撑较强。中间价持稳亦表明央行对人民币窄幅整理
“并不排斥”，但随着资本项目开放进程加速，维持这种横盘走势的难度越来越大。
    
    他们并称，市场交投兴趣因汇价持续窄幅震荡而锐减，今日成交量 创
出年内新低。虽然本周美联储利率决议万众瞩目，但人民币表现相对独立，短期料仍难突破
6.19-6.21区间。

    “盘中购汇比前两个交易日少了一些，没有那么明显。成交量的话其实萎缩挺多，估计
是股票不好影响心情了吧。”一中资行交易主管说。
    
    他认为，本周即将出炉的美联储利率决议对人民币影响有限。以美国非农就业数据为例
，该数据公布后也只是影响第二天的人民币中间价，且影响程度甚微。近期公布的众多经济
数据好坏皆有，均未能令人民币打破区间震荡，估计短期内窄幅横盘格局仍将是主旋律。

    交易员们并称，最近市场一直都比较平稳，感觉有大行在引导，汇价运行到关键点位时
，就会重新落入震荡区间内，后市方向仍不明朗。在如此窄幅行情下，实无交投兴趣，已改
做其他币种或者其他产品。
    
    招商银行金融市场部高级分析师刘东亮称，随着资本账户的开放，未来央行管控汇率的
难度会越来越大，“横盘的持续时间，要看资本账开放进度与央行管控汇率之间的博弈。”

   全球汇市方面，美元兑日圆周二小幅走高，欧元再度展现出强劲走势，尽管有报导称，
希腊可能出现债务违约并退出欧元区。 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：  
    
                                             今日             上日       升贬
             即期成交价格                   6.2084           6.2090      0.01%
                   中间价                   6.1155           6.1169      0.02%
             成交额                        84亿美元                        
                                                                           
  日内美元/人民币相对中间价最大波幅    1.53% (上限±2%)       日高       日低
                 日内波动幅度(pips)           18             6.2072     6.2090
             2015年来即期升贬值幅度         -0.07%                              
           1年期美元/人民币掉期升水          1280                          
                                                                       
                                                                           
                                             今日             上日         
              1年期NDF                  6.2545/6.2595        6.2528        
                      CNH即期           6.2101/6.2112        6.2119        
      
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 曾祥进)

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