更新版 1-中国汇市：人民币微收升成交量创年内新低，持续横盘难度渐增

* 人民币随中间价微收升 * 6.21元关口支撑较强 * 维持横盘走势难度渐增 (新增收盘报价和评论) 路透上海/北京6月16日 - 人民币兑美元即期 周二微收升，中间价亦小涨。 市场人士指出，6.21元关口对人民币的支撑较强。中间价持稳亦表明央行对人民币窄幅整理 “并不排斥”，但随着资本项目开放进程加速，维持这种横盘走势的难度越来越大。 他们并称，市场交投兴趣因汇价持续窄幅震荡而锐减，今日成交量 创 出年内新低。虽然本周美联储利率决议万众瞩目，但人民币表现相对独立，短期料仍难突破 6.19-6.21区间。 “盘中购汇比前两个交易日少了一些，没有那么明显。成交量的话其实萎缩挺多，估计 是股票不好影响心情了吧。”一中资行交易主管说。 他认为，本周即将出炉的美联储利率决议对人民币影响有限。以美国非农就业数据为例 ，该数据公布后也只是影响第二天的人民币中间价，且影响程度甚微。近期公布的众多经济 数据好坏皆有，均未能令人民币打破区间震荡，估计短期内窄幅横盘格局仍将是主旋律。 交易员们并称，最近市场一直都比较平稳，感觉有大行在引导，汇价运行到关键点位时 ，就会重新落入震荡区间内，后市方向仍不明朗。在如此窄幅行情下，实无交投兴趣，已改 做其他币种或者其他产品。 招商银行金融市场部高级分析师刘东亮称，随着资本账户的开放，未来央行管控汇率的 难度会越来越大，“横盘的持续时间，要看资本账开放进度与央行管控汇率之间的博弈。” 全球汇市方面，美元兑日圆周二小幅走高，欧元再度展现出强劲走势，尽管有报导称， 希腊可能出现债务违约并退出欧元区。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2084 6.2090 0.01% 中间价 6.1155 6.1169 0.02% 成交额 84亿美元 日内美元/人民币相对中间价最大波幅 1.53% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 18 6.2072 6.2090 2015年来即期升贬值幅度 -0.07% 1年期美元/人民币掉期升水 1280 今日 上日 1年期NDF 6.2545/6.2595 6.2528 CNH即期 6.2101/6.2112 6.2119 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 曾祥进)