台湾经济：下修今年GDP年增率预估至3.35%，通膨率0.29%--台综院

路透台北6月16日 - 台湾民间智库--台湾综合研究院周二表示，下修今年台湾GDP(国内生产总值)年增率预估至3.35%(原为3.43%)，通膨率估为0.29%，主因全球景气复苏不如预期，出口不振。

台综院指出，长期以来台湾超额储蓄问题很严重，无法有效引导闲置资金投入对经济有益的生产活动，造成资源浪费，且半导体及航空业下修资本支出，房市亦转淡，投资计划明显保守。

今年下半年的不确定性因素还有：美国经济复苏能否满足升息条件，及其他各国的货币宽松政策令国际金融市场波动。此外，台湾对大陆近期出口衰退，有可能是因大陆经济成长幅度不若以往，也可能因大陆自主供应链的进口替代政策所致，对台湾后续出口的冲击度，仍待观察。

台湾主计总处5月底大幅下修今年经济成长率预估0.5个百分点至3.28%，因出口预估衰退创六年来低位，另外也同步下修通膨率至0.13%。

台湾央行3月时已连续15季将重贴现率维持在1.875%不变。下周四(25日)央行将召开第二季全体理监事会议，由于通膨走低且经济成长前景不明，目前金融机构大多预估本次利率仍将维持不变。(完)