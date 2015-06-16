台湾经济：下修今年GDP年增率预估至3.35%，通膨率0.29%--台综院

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北6月16日 - 台湾民间智库--台湾综合研究院周二表示，下修今年台湾GDP(国内生产总值)年增率预估至3.35%(原为3.43%)，通膨率估为0.29%，主因全球景气复苏不如预期，出口不振。
台综院指出，长期以来台湾超额储蓄问题很严重，无法有效引导闲置资金投入对经济有益的生产活动，造成资源浪费，且半导体及航空业下修资本支出，房市亦转淡，投资计划明显保守。
今年下半年的不确定性因素还有：美国经济复苏能否满足升息条件，及其他各国的货币宽松政策令国际金融市场波动。此外，台湾对大陆近期出口衰退，有可能是因大陆经济成长幅度不若以往，也可能因大陆自主供应链的进口替代政策所致，对台湾后续出口的冲击度，仍待观察。
台湾主计总处5月底大幅下修今年经济成长率预估0.5个百分点至3.28%，因出口预估衰退创六年来低位，另外也同步下修通膨率至0.13%。
台湾央行3月时已连续15季将重贴现率维持在1.875%不变。下周四(25日)央行将召开第二季全体理监事会议，由于通膨走低且经济成长前景不明，目前金融机构大多预估本次利率仍将维持不变。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”