中国环保：个别地区及企业减排存在问题，环保部对25家企业挂牌督办

路透北京6月16日 - 中国环保部周二通报，有少数地方和企业在总量减排工作中存在突出问题，环保部对25家企业实行挂牌督办，责令限期整改。

环保部网站公布其对2014年度各省、自治区、直辖市和八家中央企业主要污染物总量减排核查，及对《“十二五”主要污染物总量减排目标责任书》年度落实检查情况。

在地区上，环保部对城镇污水处理设施建设项目未按目标责任书落实、污水处理设施建设严重滞后、收费政策落实不到位，或未按期完成挂牌督办整改任务的河北秦皇岛、辽宁营口、湖南张家界等3城市，自公布之日起暂停审批新增化学需氧量和氨氮排放的建设项目环评。

对未完成年度减排目标，城镇污水处理设施和燃煤机组脱硝设施建设严重滞后、超标排放问题突出的山东滨州市，自公布之日起暂停审批除节能减排及民生项目之外的建设项目环评。

对目标责任书重点项目未按要求在2014年底前投运并达到规定的脱硫效率，或所属企业脱硫脱硝设施建设普遍滞后、超标排放问题突出的中国化工集团公司、山东魏桥创业集团有限公司，自公布之日起暂停审批新增二氧化硫和氮氧化物排放的建设项目环评。

环保部还对25家不达标的企业挂牌督办，责令限期整改。

这包括对污水处理设施未按要求建设运行的北京通州区次渠污水处理厂、河北保定市溪源污水处理厂等九家企业，责令六个月内完成整改任务。

还包括脱硫脱硝设施未按要求建设运行、污染物超标排放的国电东北电力有限公司、大同煤矿集团大唐热电有限公司和同达热电有限公司等16家企业。追缴上述16家企业二氧化硫和氮氧化物排污费，其中享受环保电价补贴的，由所在地价格主管部门依法予以行政处罚。

新华社援引环保部污染物排放总量控制司司长刘炳江分析指出，今年实施的处罚主要针对企业集团，处罚量大、面广，除了电力仍是重点处罚行业外，玻璃、钢铁、水泥等行业的排污企业也受到了处罚。

刘炳江并表示，从核查的总体情况来看，中国各地区污染减排的进展不均衡，西部地区总体落后于东部地区；污染减排的行业进展也不均衡，农业污染减排完成情况“拖了后腿”。