台湾货币市场：6月17日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北6月17日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期2,289.50亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ------------------------------------------------------------------------- (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 3兆(万亿)2,447.5亿台币： 06/18 2,898.50亿台币 06/19 264.50亿台币 06/22 6,777.80亿台币 06/23 1,910.50亿台币 06/24 4,697.10亿台币 06/25 5,900.80亿台币 06/26 539.50亿台币 06/29 477.00亿台币 06/30 5,563.00亿台币 07/01 1,427.30亿台币 07/02 1,991.50亿台币 --国库券到期700亿台币。 6/24: 财104-4的91天期国库券到期，金额350亿台币。 6/29: 财103-10的182天期国库券到期，金额350亿台币。 --公债付息共3.69606375亿台币。 6/27: 103甲9期公债付息3.69606375亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --6/18：第二批个人综所税金融机构委托取款在17日，入库日在18日。 --6/26：财政部发行104/5期增额公债，金额暂估300亿台币，天期为10年期，23日标售。 --6/29：第三批个人综所税金融机构委托取款在26日，入库日在29日。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 高洁如; 审校)