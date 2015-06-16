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市场报道 | 2015年 6月 16日 星期二 16:51 BJT

全球贵金属：6月15日SPDR黄金持仓减少0.30%，iShares白银持仓持平

路透6月16日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量较上周五减少0.30%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 22,566,676.5 6月15日 22,633,793.9 6月12日 -67,117.4 -0.30%

iShares 327,874,299.3 6月15日 327,874,299.3 6月12日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h) (完) (编译 汪红英；审校 龚芳)

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