更新版 1-中国股市：沪综指收创近三周最大单日跌幅，短期资金现离场迹象

* 沪综指收创近三周最大单日跌幅

* 短期资金现离场迹象,避险心态渐浓

* 投资者分歧加大情绪易受扰动 (新增分析师评论)

路透北京6月16日 - 中国股市沪综指 周二收跌3.5%，创近三周最大单日跌幅，个股出现全面下跌尤以小盘股为主。多位分析师认为，股指进入高位后，市场分歧进一步加大，部分投资者变现避险心态渐浓，短期资金出现离场迹象。

市场人士指出，昨日大跌已引起投资者担忧，在缺乏利好消息的前提下，前期热炒的中小盘股抛售压力大增，市场情绪所主导的抛售不减，股指随之逐波下跌。

而此前大盘上涨过快过猛，近期一些诱发因素导致部分资金已经开始采取防守型策略，本周大盘顺理成章的进入调整阶段。

“市场本身涨了这么多，估值这么高，可能有些资金不管是主动还是被动还是会减仓。”国都证券策略分析师肖世俊称。

此前大盘延续震荡上扬走势，沪综指近一个月累计最大升幅20%，创业板指数则达到23%。

信达证券策略分析师谷永涛认为，短期各方面因素叠加令市场对资金流出的预期逐渐加强，场内投资者情绪波动较大，导致市场出现短期连续调整，目前判断仍属于牛市上升过程中的正常休整。

周三开始本周将连续三天迎来新股发行，在市场疲软的时候，新股发行冻资对二级市场资金面影响很大，因为相比赚钱效应疲弱的二级市场，一级市场的投资收益较为确定，更多的资金就会选择打新。

中信证券策略周报指出，本周流动性将有两重干扰：一是大盘股国泰君安IPO，本周四、五将迎来打新高峰，预计冻结资金规模在7-9万亿人民币；二是美联储召开议息会，不排除热钱流入可能开始逐步放缓，甚至逐步流出。

有望创下中国近五年来最大A股首次公开发行(IPO)融资纪录的国泰君安证券将登场，公司启动至多15.25亿股A股发行，网上申购日为下周四（18日）。

今日几乎所有板块都在下跌，其中航空、船舶和电脑设备等行业板块跌幅居前，中国中车 再度收报跌停至21.58元。但金融板块抗跌性相对较强，多位分析师表示，前期金融板块涨幅较小，估值溢价较为合理，抛压相对较轻。

“短期受资金驱动力减弱，包括资金降杠杆，尤其是民间非法配资清理，肯定对之前的高估值，高涨幅，高股价的股票杀伤力还是比较大。”肖世俊称。

不过分析人士指出，支撑牛市几个因素没有发生变化，受资金驱动力减弱等因素的影响，短期大盘仍将维持一段时间的震荡，但中长期牛市并未结束。