亚洲橡胶：TOCOM期胶由三周低点反弹，受空头回补提振

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“市场上涨是对过去两日下跌的自发性反弹，”Fujitomi的分析师Toshitaka Tazawa表示，并称上海期胶走高也为东京期胶提供了支撑。
上海期交所主力9月期胶 涨110元人民币或0.8%，收报每吨14,015元人民币(2,257.83美元)。
中国股市周二创近三周以来的最大跌幅，沪综指 收跌3.5%，由于担心政府可能再度打压非法融资融券活动，加上新一轮首次公开发行(IPO)，投资者大量抛售股票。
“鉴于TOCOM期胶收于230日圆下方，明日或面临抛压，”Tazawa说。
继TOCOM期胶在6月2日触及16个月高点247.9日圆后，东京的交易员对市场走势存在不同看法。
新加坡商品交易所(SICOM)7月期胶 最新报每公斤158.5美分，下跌0.6美分。(完) (编译 李春喜/汪红英；审校 龚芳/高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”