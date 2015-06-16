亚洲橡胶：TOCOM期胶由三周低点反弹，受空头回补提振

“市场上涨是对过去两日下跌的自发性反弹，”Fujitomi的分析师Toshitaka Tazawa表示，并称上海期胶走高也为东京期胶提供了支撑。

上海期交所主力9月期胶 涨110元人民币或0.8%，收报每吨14,015元人民币(2,257.83美元)。

中国股市周二创近三周以来的最大跌幅，沪综指 收跌3.5%，由于担心政府可能再度打压非法融资融券活动，加上新一轮首次公开发行(IPO)，投资者大量抛售股票。

“鉴于TOCOM期胶收于230日圆下方，明日或面临抛压，”Tazawa说。

继TOCOM期胶在6月2日触及16个月高点247.9日圆后，东京的交易员对市场走势存在不同看法。