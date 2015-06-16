路透伦敦6月16日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：欧元似乎满足于在1.1050支撑位和本月高位1.1380/90之间区间波动。只有欧元冲出这一区间，我们才能判断接下来的走势。主要阻力位仍为5月高点1.1480。

美元/日圆：跌破上周晚些时候的颈线支撑位(目前为124.20)将开启下探121.80之路，因上周提到的近期见顶形态已结束。124.20的颈线水平目前可视为任何回调的阻力位。

欧元/英镑：欧元上周跌至0.7195英镑，表明近期非常有可能进一步下跌。升穿0.7300区间可缓解进一步下跌的压力，否则很可能继续下探0.7080。

英镑/美元：英镑继续受到强力支撑，昨日突破1.5600点位，下一目标位是5月高点1.5815。只有跌破1.5400水平，才预示英镑将重新下探自今年低位1.4565延伸而来的趋势线支撑1.5290。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1259 1.1283 -0.21 -6.93 1.2097

美元/日圆 123.55 123.41 +0.11 +3.23 119.68

欧元/日圆 139.11 139.20 -0.06 -3.91 144.77

美元/瑞郎 0.9310 0.9293 +0.18 -6.35 0.9941

英镑/美元 1.5548 1.5599 -0.33 -0.16 1.5573

美元/加元 1.2333 1.2324 +0.07 +6.15 1.1618

澳元/美元 0.7722 0.7761 -0.50 -5.46 0.8168

新西兰元/美元 0.6972 0.6992 -0.29 -10.58 0.7797

欧元/瑞郎 1.0485 1.0486 -0.01 -12.81 1.2026

欧元/英镑 0.7238 0.7229 +0.12 -6.67 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2148 9.2102 +0.05 -2.68 9.4688

美元/挪威克朗 7.7715 7.7489 +0.29 +4.01 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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