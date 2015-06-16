表格：欧元区第一季就业人口较前季增长0.1%，较上年同期增长0.8%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透布鲁塞尔6月16日 - 欧洲统计局周二公布，欧元区第一季就业人口较前季增长0.1%，较上年同期增长 0.8%。 以下为详细数据: 较上季变动百分比 较上年同期变动百分比 2014年 2015年 2014年 2015年 --------------------------- --------------------------- 第二季 第三季 第四季 第一季 第二季 第三季 第四季 第一季 欧元区19国 0.3 0.2 0.1 0.1 0.6 0.7 0.9 0.8 欧盟28国 0.4 0.3 0.2 0.3 0.9 1.1 1.1 1.1(完) (编译 汪红英；审校 李春喜)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。