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市场报道 | 2015年 6月 16日 星期二 17:12 BJT

表格：欧元区第一季就业人口较前季增长0.1%，较上年同期增长0.8%

路透布鲁塞尔6月16日 - 欧洲统计局周二公布，欧元区第一季就业人口较前季增长0.1%，较上年同期增长
0.8%。    
    
    以下为详细数据:
    
                      较上季变动百分比             较上年同期变动百分比
                       2014年        2015年         2014年        2015年
                 ---------------------------   ---------------------------    
                第二季 第三季 第四季 第一季  第二季 第三季 第四季 第一季  
    欧元区19国    0.3   0.2   0.1   0.1        0.6   0.7   0.9   0.8 
    欧盟28国      0.4   0.3   0.2   0.3        0.9   1.1   1.1   1.1(完)

  
 (编译 汪红英；审校 李春喜)

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