欧洲汇市：英镑下跌，因英国5月CPI仅上升0.1%

“我们或许还未完全摆脱困境。我们认为未来几个月(通胀率)仍将在零附近，我们甚至可能重新回到负值，”摩根士丹利的欧洲外汇策略负责人Ian Stannard说。

英国央行将在周三公布最近一次货币政策委员会会议的记录。大部分人预计，会议记录将显示，所有九名成员均投票赞成将利率维持在纪录低点不变，尽管接受路透调查的一位经济学家预计，其中一位成员可能投票赞成加息。

“我认为目前还没有什么能推动强硬派去投票加息，”Stannard说。“我认为(英镑)将略微承压，因为(会议记录)不会有什么能提供新的刺激。”

英国4月房价同比升幅创10年来最低水平，受5月大选前的不确定性以及苏格兰税制调整影响。