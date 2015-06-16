欧洲汇市：英镑下跌，因英国5月CPI仅上升0.1%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
“我们或许还未完全摆脱困境。我们认为未来几个月(通胀率)仍将在零附近，我们甚至可能重新回到负值，”摩根士丹利的欧洲外汇策略负责人Ian Stannard说。
英国央行将在周三公布最近一次货币政策委员会会议的记录。大部分人预计，会议记录将显示，所有九名成员均投票赞成将利率维持在纪录低点不变，尽管接受路透调查的一位经济学家预计，其中一位成员可能投票赞成加息。
“我认为目前还没有什么能推动强硬派去投票加息，”Stannard说。“我认为(英镑)将略微承压，因为(会议记录)不会有什么能提供新的刺激。”
英国4月房价同比升幅创10年来最低水平，受5月大选前的不确定性以及苏格兰税制调整影响。
英镑兑欧元 小跌0.1%至0.7240欧元。(完) (编译 刘秀红/汪红英；审校 龚芳/高琦)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。