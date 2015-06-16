表格：沪港通活跃股一览--6月16日

路透香港6月16日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周二发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 85.70 35.69 买入成交金额 42.62 21.02 卖出成交金额 43.07 14.67 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 277,402,172 259,431,424 536,833,596 2 上海机场 111,025,896 367,448,003 478,473,899 3 海螺水泥 26,137,626 443,735,917 469,873,543 4 小商品城 405,231,142 798,961 406,030,103 5 招商银行 97,766,438 186,935,031 284,701,469 6 中国国旅 0 236,508,415 236,508,415 7 兴业银行 201,782,204 32,532,822 234,315,026 8 中国中车 65,674,451 72,230,553 137,905,004 9 中信证券 55,438,569 67,561,871 123,000,440 10 贵州茅台 100,433,314 19,677,527 120,110,841 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 中国中车 244,857,460 279,028,487 523,885,947 2 中广核电力 86,021,880 83,655,830 169,677,710 3 恒大地产 100,961,150 20,285,730 121,246,880 4 阿里影业 53,822,100 37,111,600 90,933,700 5 上海电气 57,527,500 32,661,600 90,189,100 6 中海油田服务 64,896,760 24,178,920 89,075,680 7 国美电器 43,553,260 44,448,100 88,001,360 8 复星国际 45,164,330 21,950,605 67,114,935 9 中国铁建 12,360,870 52,757,350 65,118,220 10 南车时代电气 58,471,850 6,157,450 64,629,300 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；审校 曾祥进)