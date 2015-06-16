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亚洲 | 2015年 6月 16日 星期二 17:47 BJT

表格：沪港通活跃股一览--6月16日

路透香港6月16日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周二发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             85.70                       35.69
 买入成交金额                   42.62                       21.02
 卖出成交金额                   43.07                       14.67
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国平安      277,402,172    259,431,424     536,833,596
 2                   上海机场      111,025,896    367,448,003     478,473,899
 3                   海螺水泥       26,137,626    443,735,917     469,873,543
 4                   小商品城      405,231,142        798,961     406,030,103
 5                   招商银行       97,766,438    186,935,031     284,701,469
 6                   中国国旅                0    236,508,415     236,508,415
 7                   兴业银行      201,782,204     32,532,822     234,315,026
 8                   中国中车       65,674,451     72,230,553     137,905,004
 9                   中信证券       55,438,569     67,561,871     123,000,440
 10                  贵州茅台      100,433,314     19,677,527     120,110,841
 
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 中国中车        244,857,460    279,028,487     523,885,947
 2                 中广核电力       86,021,880     83,655,830     169,677,710
 3                 恒大地产        100,961,150     20,285,730     121,246,880
 4                 阿里影业         53,822,100     37,111,600      90,933,700
 5                 上海电气         57,527,500     32,661,600      90,189,100
 6                 中海油田服务     64,896,760     24,178,920      89,075,680
 7                 国美电器         43,553,260     44,448,100      88,001,360
 8                 复星国际         45,164,330     21,950,605      67,114,935
 9                 中国铁建         12,360,870     52,757,350      65,118,220
 10                南车时代电气     58,471,850      6,157,450      64,629,300
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)

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