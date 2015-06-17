重温稿-台湾货币市场：短率稳于低位，端午节前资金需求高但先以中性看待

* 短率大致稳于低位 * 端午节前资金需求偏大但影响有限 * 债券RP市场投信分配不均 记者 高洁如 路透台北6月16日 - 台湾银行间短率周二大致稳于低位。资调人员指出，资金宽裕的环境没有太大变化， 端午节前资金需求料将上升，但可能无碍目前充裕的资金环境，先以中性看待。 资金调度人士指出，相较于半年财报的结算，端午节资金需求升高可能影响不大。目前虽有部分短票的买 方想在节前稍稍拉高利率，不过能否收效还待观察。整体而言，因尚在月中，市场资金流动不大，调度需求平 稳。 〞我们可能月底放款的动拨影响还比较大，端午节算小的，〞一家大型民营银行交易员表示。 本周五为端午节假期补假一日，金融市场休市一日。 至于税款的缴交方面，本/下周有个人综所税第二、及第三批金融机构委托取款，提兑日各在17及26日， 入库日在18日及29日，金额估计较小，市场认为影响有限。 今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利 0.387% 0.388% 率 --隔夜拆款利率区间 0.295-0.400% 0.295-0.430% --一周拆款利率区间 0.380-0.460% 0.380-0.460% --两周拆款利率区间 0.388-0.460% 0.410-0.460% **短票不多** 短票方面，交易员指出，目前票券公司的短票都不多，企业也还未到大量发票的时候，调度需求并不高。 也有交易员表示，近期有大型寿险公司出现资金调度的需求，到市场上以稍低利率去寻券，也因此买入较 多的短票，平均利率跟着走低。 另外一位大型票券商交易员则表示，临近端午节假期，市场资金需求升高，短票买方耐受不住近期的低利 率，正酝酿一波涨价的企图。不过以目前宽裕的资金环境，能否成功尚待观察。 短票交易利率大致持稳上日，大型票券商与银行间承作的跨季30天短票主要成交在0.56%；部分中小票商 仍成交0.57-0.59%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.566%，前日亦在0. 570%，上日成交量110亿台币，前日也大致在110亿。 台湾央行周二公布，共发行5,608亿台币存单，与今日存单到期金额5,628亿台币相较，存单发行金额减20 亿。 本周央行存单到期总额为1兆1,708.40亿台币；本周余日的存单到期情况分别为周三2,289.50亿、周四2,8 98.50亿以及周五264.50亿台币。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为196亿台币，累积超额准备为1,529亿台币、加计前期1%的超额 准备为2,496亿台币。 **RP市场投信资金稍少** 债市附买回(RP)市场方面，临近端午节，资金流动明显增加，不少投信面临赎回压力，但也有另一部分 的投信受惠资金流入，分配并不平均。 交易员表示，尽管部分投信抽钱，也有为数不少的寿险及银行偏向多钱，因此资金一旦流出，补足缺口相 当容易，利率整体变化不大。 本周四有中信金 旗下中信银交割50亿台币金融债券、台企银 50亿金融债及东元<1504. TW>30亿台币公司债。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0 .64%，均同于上日。跨季天期RP成交以公司债为主，主交投落在0.63-0.64%。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率目前也没有大变化。 今日主要成交在0.45-0.48%左右，极短天期成交在0.42%；公司债附买回利率交投区间落在0.48-0.53%， 极短天期成交在0.46%。此部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 杨淑祯)