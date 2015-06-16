香港个股：光大控股参与中航工业集团发动机精铸业务混合所有制改革

路透香港6月16日 - 中国金融控股企业--光大控股周二称，该公司以外部投资方式参与中航工业集团发动机精密铸造业务的混合所有制改革。

公司新闻稿称，光大控股通过旗下人民币夹层基金与中航工业集团、中航资本、中粮信托等共同投资于中航动力精密铸造科技有限公司。作为牵头投资人，夹层基金的持股比例为20.7%，并将在公司治理、管理机制的建立与完善等方面发挥积极作用。

光大控股称，“此次参与组建精铸公司项目，亦是在国家大力推行国企混合所有制政策的宏观背景下，借助发动机控股整合和引入外部投资人的契机切入到优选国有重点大型企业重组业务领域的范例。”

随着中国航空工业的不断发展，航空发动机的升级换代迫在眉睫。中航工业集团对下属发动机精铸叶片板块进行深度业务重组，以集中优势资源。精铸公司将统筹发动机行业的精密铸造业务，推进专业化建设，形成产业化发展优势，打造形成一个具有国际先进水准的航空发动机及燃气轮机零部件精密铸造企业。

光大控股为中国光大集团于香港的基金管理及投资业务分支，截至去年末为止已设立24个基金，募资总额超过503亿港元。（完）