马来西亚期市：棕榈油期货上升，市场忧心印尼新税成效

“市场仍在2,250-2,300马币之间区间波动，”马来西亚一家外国大宗商品经纪商的交易员表示，并称美国和中国豆油市场在亚洲盘时持坚，这也提供了一些支撑。

总成交量为38,062口，高于日均值35,000口。

分析师表示，印尼将棕榈油出口征税的执行日期改为7月1日，这或许能消除出口商的不确定性。不过，这一生物柴油相关措施能否成功还取决于执行情况。

路透调查显示，印尼5月毛棕榈油产量可能增长4%至277.4万吨，至少是去年8月以来的最高水平，因5月为高产月份，而且很多种植已告成熟。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/汪红英；审校 龚芳)