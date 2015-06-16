马来西亚期市：棕榈油期货上升，市场忧心印尼新税成效

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“市场仍在2,250-2,300马币之间区间波动，”马来西亚一家外国大宗商品经纪商的交易员表示，并称美国和中国豆油市场在亚洲盘时持坚，这也提供了一些支撑。
总成交量为38,062口，高于日均值35,000口。
分析师表示，印尼将棕榈油出口征税的执行日期改为7月1日，这或许能消除出口商的不确定性。不过，这一生物柴油相关措施能否成功还取决于执行情况。
路透调查显示，印尼5月毛棕榈油产量可能增长4%至277.4万吨，至少是去年8月以来的最高水平，因5月为高产月份，而且很多种植已告成熟。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/汪红英；审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”