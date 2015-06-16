路透基点：复星国际筹组12亿美元贷款，以收购Ironshore股权--TRLPC

路透香港6月16日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，复星国际正在寻求12亿美元贷款，用以支持收购美国保险公司Ironshore Inc的80%股权。

其中一位消息人士称，复星国际正与几家往来银行进行磋商，希望获得五年或七年期贷款。

复星国际出价18亿美元买断Ironshore剩余的80%股份。2014年8月，复星国际以4.64亿美元收购了该公司20%股份，希望扩展全球保险业务网络。Ironshore是一家产物保险公司。

复星国际在5月提交给证交所的文件中披露，截至2014年12月底，Ironshore拥有总资产67亿美元，不过税后净利较上年同期下降13%至8,450万美元。

复星国际称，这次收购还需要监管机构的批准，如果到2016年3月31日交易还没有完成，双方都可以叫停。

复星国际通过在全球范围内收购资产扩大业务范围。2014年4月，中国银行上海分行和中国工商银行为其收购葡萄牙国有银行Caixa Geral de Depositos SA的保险业务提供至多5.5亿欧元(6.19亿美元)的定期贷款。该贷款分期偿还，最长期限为七年，较欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码300个基点。

不到一个月前，复星国际从22家银行筹得8亿美元三年期子弹式定期贷款。澳新银行、东亚银行、恒生银行、、工银亚洲、马来亚银行、Natixis银行、永隆银行担任该贷款的牵头行兼簿记行。该贷款最初的融资目标是5亿美元，在5月签署，支付的最高综合收益为291.7个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码270个基点，60个基点的费用和5个基点的先承贷优惠费用。(完)