东南亚股市：多数在清淡交投中上涨，关注美联储政策会议

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透6月16日 - 大多数东南亚股市周二在清淡交投中上涨，超卖的印尼股市在外资买盘 带动下扳回了近期的一部分跌幅，不过在美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议之前，东南亚地区风险偏好依旧低迷。
印尼股市指标股指 收高0.7%至4,872.60点，周一则跌至13个月低位。收盘时14日相对强弱指标为26.8，仍处在30以下的超卖区域。
汤森路透数据显示，外资在印尼股市买超2亿卢比(1,498万美元)，而本月之前的每一个交易日，外资几乎都在卖超。
马来西亚股市 和泰国股市 稍稍收高，菲律宾股市则录得0.7%的涨幅。
新加坡股市 和越南 股市下滑，亚洲股市也在美联储为期两日的政策会议前下跌。
多数东南亚股市成交低于30日均值，因对于美联储可能较预期更早加息的担忧，令投资者保持观望。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 390.86 0.34 +0.09 -4.85 410.77
新加坡 3298.09 -25.04 -0.75 -1.99 3365.15
马来西亚 1722.24 0.08 +0.00 -2.21 1761.25
泰国 1503.28 1.39 +0.09 +0.37 1497.67
印尼 4872.60 34.81 +0.72 -6.78 5226.95
菲律宾 7505.48 49.32 +0.66 +3.80 7230.57
越南 580.35 -6.13 -1.05 +6.36 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 王洋；审校 杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”