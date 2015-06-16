东南亚股市：多数在清淡交投中上涨，关注美联储政策会议

路透6月16日 - 大多数东南亚股市周二在清淡交投中上涨，超卖的印尼股市在外资买盘 带动下扳回了近期的一部分跌幅，不过在美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议之前，东南亚地区风险偏好依旧低迷。

印尼股市指标股指 收高0.7%至4,872.60点，周一则跌至13个月低位。收盘时14日相对强弱指标为26.8，仍处在30以下的超卖区域。

汤森路透数据显示，外资在印尼股市买超2亿卢比(1,498万美元)，而本月之前的每一个交易日，外资几乎都在卖超。

马来西亚股市 和泰国股市 稍稍收高，菲律宾股市则录得0.7%的涨幅。

新加坡股市 和越南 股市下滑，亚洲股市也在美联储为期两日的政策会议前下跌。

多数东南亚股市成交低于30日均值，因对于美联储可能较预期更早加息的担忧，令投资者保持观望。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 390.86 0.34 +0.09 -4.85 410.77

新加坡 3298.09 -25.04 -0.75 -1.99 3365.15

马来西亚 1722.24 0.08 +0.00 -2.21 1761.25

泰国 1503.28 1.39 +0.09 +0.37 1497.67

印尼 4872.60 34.81 +0.72 -6.78 5226.95

菲律宾 7505.48 49.32 +0.66 +3.80 7230.57

越南 580.35 -6.13 -1.05 +6.36 545.63

(完)

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