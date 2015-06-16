国际油市：亚洲航煤现货价差小升，受印尼现货需求支撑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡6月16日 - 亚洲航煤现货价差周二小升，为一周来首见，交易员表示因浮现来自印尼的现货需求。
印尼的Pertamina在现货市场上求购最多28万桶6月末至7月初的航煤，可能是预期在穆斯林斋月期间需求或飙升。
柴油方面，行业消息人士称越南的Petrolimex买入3.5万吨含硫500ppm的柴油，并购买两艘各3万吨的同级别柴油,船期是7月1-5日。
消息人士称，其支付的价格是离岸价每桶升水0.05-0.10美元。
行业消息人士还称，越南的Saigon Petro买入1万吨含硫500ppm的7月初柴油，价格为成本加运费价每桶升水1.10美元。
招标文件显示，斯里兰卡的Ceylon Petroleum Corp (Ceypetco)求购近860万桶油品，其中超过一半是中质馏分油，船期从今年9月至明年4月。
新加坡现货交易方面，达成两笔柴油交易，没有达成航煤交易。
联合石化以每桶贴水0.20美元的价格，向壳牌出售25万桶含硫500ppm的柴油，船期为7月8-12日。
联合石化以每桶贴水0.50美元的价格，向维多出售15万桶含硫500ppm的柴油，船期为7月1-5日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”