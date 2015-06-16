国际油市：亚洲航煤现货价差小升，受印尼现货需求支撑

路透新加坡6月16日 - 亚洲航煤现货价差周二小升，为一周来首见，交易员表示因浮现来自印尼的现货需求。

印尼的Pertamina在现货市场上求购最多28万桶6月末至7月初的航煤，可能是预期在穆斯林斋月期间需求或飙升。

柴油方面，行业消息人士称越南的Petrolimex买入3.5万吨含硫500ppm的柴油，并购买两艘各3万吨的同级别柴油,船期是7月1-5日。

消息人士称，其支付的价格是离岸价每桶升水0.05-0.10美元。

行业消息人士还称，越南的Saigon Petro买入1万吨含硫500ppm的7月初柴油，价格为成本加运费价每桶升水1.10美元。

招标文件显示，斯里兰卡的Ceylon Petroleum Corp (Ceypetco)求购近860万桶油品，其中超过一半是中质馏分油，船期从今年9月至明年4月。

新加坡现货交易方面，达成两笔柴油交易，没有达成航煤交易。

联合石化以每桶贴水0.20美元的价格，向壳牌出售25万桶含硫500ppm的柴油，船期为7月8-12日。

联合石化以每桶贴水0.50美元的价格，向维多出售15万桶含硫500ppm的柴油，船期为7月1-5日。(完)

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