中港个股：交通银行称混改方案已获国务院批准，探索引入民营资本等

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京/上海6月17日 - 按资产计中国第五大银行--中国交通银行 周三公告称，该行收到央行通知，其深化改革方案已获得国务院批准同意，将探索引入民营资本及高管层和员工持股制度等。
交通银行公告指出，将按照改革方案要求，完善中国特色的大型商业银行治理机制，坚持国有控股地位，优化股权结构，探索引入民营资本，积极发挥战略投资者作用，探索高管层和员工持股制度。
同时还要完善授权经营制度，激发体制机制活力，更好发挥董事会、高管层和监事会作用；深化用人、薪酬和考核机制改革，落实风险责任制，强化企业内部监督，推进事业部制等内部配套改革。
受此前媒体报导混合所有制改革方案已上报的影响，近期交行A股走势强劲，过去一个月累计涨幅达34.74%。（完） (发稿 王蕾/边竞；审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”