英国金融市场：英镑上涨，因希腊忧虑加剧吸引避险资金

路透伦敦6月16日 - 英镑兑美元周二上升至三周高位，兑欧元可望录得一个月来最大单日涨幅，因投资者担心希腊违约且可能退出欧元区，遂投向避险资产。

这些避险资金扶助英镑扳回稍早录得的跌幅。英国公布5月消费者物价指数(CPI)较上年同期仅小升0.1%，令一些预期通胀率会强劲上升的人士感到失望，且打击英国升息的希望，英镑受累走低。

英镑 在伦敦午后交易中上涨至1.5647美元，为5月22日来最高，从通胀数据公布后触及的1.5542美元的低位反弹。

欧元兑英镑 下挫0.7%，报0.7177英镑，为两周最低。欧元 全面下滑，因意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率跳涨，在希腊与债权人最新的谈判破裂之后，欧元区债市出现自欧债危机高峰期以来最严重的普跌之势之一。

法国农业信贷集团汇市策略师Adam Myers说，英镑上涨得益于避险资金流。

“即使没有风险扩散这一因素，仍有充分的理由预计未来几个月将有资金流入英镑；总之，第一季因英国选举而保留住的剩余资金很可能仍然存在，”他说。

英镑全面上涨，因5月英国大选的部份不确定性已经消除，且近期数据显示去年和今年初英国经济增长势头较原先所想的强劲。

不过，通胀和薪资增长相对迟滞，交易商预期，英国央行将不会急于升息。周二数据显示，英国5月通货膨胀再度转为上升，4月份曾跌破零水平，创55年以来首次，表明英国陷入通紧只是一时现象。

“我们或许还未完全摆脱困境。我们认为未来几个月(通胀率)仍将在零附近，甚至可能重新回到负值，”摩根士丹利的欧洲外汇策略负责人Ian Stannard说。

英国央行周三将公布货币政策委员会(MPC)最新的会议记录。市场大部份人士预计，会议记录将显示九名MPC成员一致投票支持维持利率在纪录低位，但路透调查显示，受访的一位分析师预计一名MPC委员在会议上投票支持升息。