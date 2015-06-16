全球航运：波罗的海乾散货运价指数续升，因所有船舶运价上涨

路透6月16日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二连续第六天上涨，因所有船舶运价攀升带来支撑。

乾散货运价指数上升25点，或3.81%，至681点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升64点，或7.62%，报904点。日均获利上升492美元，至6,155美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升30点，或4.04%，报772点。日均获利增加240美元，至6,161美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 升4点，报345点。超灵便型船指数 升10点，报695点。(完)