欧洲股市：从四个月低位反弹，希腊股市下滑

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.6%
* 希腊债务危机打压希腊ATG指数
* 波动率指数触及1月来最高
路透伦敦6月16日 - 欧洲股市周二尾盘反弹收高，盘中一度触及四个月低位，分析师称，希腊股市领跌，但欧元走低为投资者创造一些买入机会。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.6%，报1,528.83点，稍早触及2月中来最低水平。欧洲波动率指数 劲升3.2%，至1月来最高。
分析师称欧债市场回稳也扶助欧股，又补充说，欧元下跌有助欧洲出口企业的表现。欧元兑美元下滑0.5%。
“欧元下跌对企业盈利有很大帮助，对欧洲企业提供一些支撑，”KBC资深分析师Koen De Leus表示，但他补充说，周二欧股反弹的势态将难以维继。
“我预计未来几周将有另一次修正，幅度至少是5%，因似乎希腊和债权人要达成协议仍有长路要走。希腊情势将继续令市场波动。”
希腊股市 下挫4.8%，希腊银行指数 挫跌8.9%。
其他大跌的个股中，International Consolidated Airlines Group 下挫1.3%，因同业法航荷航 下滑3.4%拖累欧洲航空股表现。法航荷航公布将取消一些航线，以节省成本。
德股DAX指数 收高0.54%，报11,044.01点。英国富时100指数 微跌0.01%，收报6,710.10点。法股CAC指数 收高0.51%，报4,839.86点。(完)
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。