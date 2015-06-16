美国债市：希腊违约忧虑拖累公债收益率下跌，静待美联储政策声明

* 避险买盘带动公债收益率下跌，希腊抨击其债权人

* 预计美联储将可能下调经济成长预估和联邦基金利率预估

路透纽约6月16日 - 美国公债收益率周二下跌，因希腊总理齐普拉斯抨击其债权人，投资者担心希腊可能违约且退出欧元区，带动对美国公债的避险买需。

齐普拉斯指责希腊债权人试图“羞辱”希腊人。除非希腊得到新的资金，否则希腊将无法偿还将在6月30日到期的16亿欧元国际货币基金组织(IMF)贷款。

投资者预计，美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三结束为期两天的会议时，很可能会下调美国经济成长预估和美国联邦基金利率预估。这也带动美国公债收益率下跌。

“欧洲是推动公债走势的第一个因素，其次是人们重新思考美联储(对经济)的真实看法，”加拿大帝国商业银行(CIBC)美国公债交易部主管Tom Tucci说。

5月就业增长数据好于预期，以及薪资增长的迹象，令对美联储很可能在9月升息的臆测增强，一些投资者和分析师还预计，美联储将在12月再次升息。

不过，交易商也预计，美联储将下调2016年和2017年经济成长预估，这可能使利率水平低于之前的预期。

“人们仍然认为，美联储将在较长时间保持较低的利率，”Tucci说。

指标10年期公债 价格上升11/32，收益率从周一尾盘的2.36%下跌至2.32%。

在5月就业报告公布后，投资者也关注美联储会否调整政策声明中有关就业市场仍存在闲置的措辞。

“美联储声明开篇一段就业市场仍存在闲置的措辞可能被调整，”CRT Capital资深政府公债策略师Ian Lyngen说。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 (+01/32) 0.694

五年期公债 99-07/32 (+05/32) 1.665

10年期公债 98-10/32 (+12/32) 2.316

30年期公债 98-31/32 (+22/32) 3.053(完)

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