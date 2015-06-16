国际油市：美国原油上涨，因热带风暴在德州登陆且料原油库存继续减少

* 热带风暴Bill在德州登陆

* 预期上周美国原油库存继续减少

* 原油船货找不到买家的消息打压布兰特原油

路透纽约6月16日 - 美国原油价格周二上涨，因热带风暴在原油生产州德州登陆，但全球供应过剩限制了油价升幅，且打压布兰特原油期货。

市场预期上周美国原油库存将继续减少，且RBOB汽油期货走高，为市场提供支撑。

7月美国原油期货 收高0.45美元，报每桶59.97美元，盘中交投区间为59.42-60.37美元。

近月8月布兰特原油 收跌0.25美元，报每桶63.70美元，低于日内高位64.41美元，且低于布兰特原油50日移动均线切入位64.01美元。

热带风暴Bill在德州海岸登陆，预料将带来强降雨和大风。

美国RBOB汽油期货 上涨2.54美分，收报每加仑2.1245美元，受助于政府数据显示，截至6月5日该周，汽油库存减少290万桶，大部份是在东海岸。

预期最新一周美国原油库存将继续减少，扶助美国原油表现好于布兰特原油。

路透调查显示，受访的分析师预计，最新一周美国原油库存减少170万桶，汽油库存料减少30万桶。

美国能源资料协会(EIA)将在周三公布原油库存数据。