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亚洲 | 2015年 6月 17日 星期三 06:08 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月16日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 86.09 -0.03 -0.03 2110306

京东 36.50 -0.13 -0.35 5084071

新浪 57.84 -1.66 -2.79 2351460

搜狐 66.78 -1.33 -1.95 449541

网易 149.86 +1.67 +1.13 618427

百度 205.00 -0.73 -0.35 1684198

台湾

台湾积体电路 23.58 +0.32 +1.38 2185293

联电 2.08 -0.04 -1.89 91519

日月光 6.39 -0.13 -1.99 260174

硅品精密 7.33 -0.01 -0.14 391856

和信超媒体 0.78 +0.01 +0.91 106780

友达 4.63 +0.02 +0.43 250912

中华电信 31.20 -0.06 -0.19 19001

台湾国际航电 45.26 +1.05 +2.38 1182754

香港

中国移动 64.38 -0.36 -0.56 150495

中国联通 16.15 -0.09 -0.55 219617

中国电信 61.15 -1.32 -2.11 19287

中芯国际 5.59 -0.03 -0.53 4097

电讯盈科 5.90 -0.10 -2.32 2554

(完)

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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