《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月16日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 86.09 -0.03 -0.03 2110306
京东 36.50 -0.13 -0.35 5084071
新浪 57.84 -1.66 -2.79 2351460
搜狐 66.78 -1.33 -1.95 449541
网易 149.86 +1.67 +1.13 618427
百度 205.00 -0.73 -0.35 1684198
台湾
台湾积体电路 23.58 +0.32 +1.38 2185293
联电 2.08 -0.04 -1.89 91519
日月光 6.39 -0.13 -1.99 260174
硅品精密 7.33 -0.01 -0.14 391856
和信超媒体 0.78 +0.01 +0.91 106780
友达 4.63 +0.02 +0.43 250912
中华电信 31.20 -0.06 -0.19 19001
台湾国际航电 45.26 +1.05 +2.38 1182754
香港
中国移动 64.38 -0.36 -0.56 150495
中国联通 16.15 -0.09 -0.55 219617
中国电信 61.15 -1.32 -2.11 19287
中芯国际 5.59 -0.03 -0.53 4097
电讯盈科 5.90 -0.10 -2.32 2554
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”