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亚洲 | 2015年 6月 17日 星期三 06:23 BJT

****澳新经济指标预测--6月17日-6月24日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值     
    
    6月15日当周
    
    6月16日(二)
    2245 新西兰经常帐(亿新西兰元)                    第一季  盈余2.35   赤字31.9
                                      截至3月31日年度经常帐  赤字91.0   赤字78.2

    6月17日(三)
    2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季)             第一季     +0.6%      +0.8%
                                (较上年同期)                    +3.0%      +3.5%

    6月18日(四)
    暂无重要经济指标预定公布

    6月19日(五)
    暂无重要经济指标预定公布
    
    6月22日当周
    
    6月21日(日)
    2200 新西兰Westpac消费者信心指数                 第二季       --       117.4
    
    6月22日(一)
    暂无重要经济指标预定公布
    
    6月23日(二)
    0130 澳洲房价指数                                第一季       --       +1.9%
    
    6月24日(三)
    暂无重要经济指标预定公布(完)

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