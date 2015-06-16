美国与加拿大经济指标预测--6月17日-6月24日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
6月15日当周
6月17日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 400.5
再融资指数 -- 1,455.2
1230 美国联邦基金利率目标 -- -- --
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 4月 +0.3% +0.8%
6月18日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月13日当周 27.5 27.9
四周均值(万人) -- 27.875
续请失业金人数(万人) 6月6日当周 220.0 226.5
1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.5% +0.1%
未经季节调整的CPI(较上年同期) 持平 -0.2%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.3%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.8% +1.8%
每周平均实质所得(较前月) -- 持平
1230 美国经常帐(亿美元) 第一季 赤字1,170 赤字1,135
1400 美国领先指标(较前月) 5月 +0.4% +0.7%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 6月 8.0 6.7
6月19日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.5% -0.1%
(较上年同期) +0.8% +0.8%
央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.1%
(较上年同期) +2.1% +2.3%
1230 加拿大零售销售(较前月) 4月 +0.7% +0.7%
6月22日当周
6月22日(一)
1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 525 504
6月23日(二)
1230 美国耐久财订单 5月 +0.2% -1.0%
扣除运输的耐久财订单 +0.4% -0.2%
扣除国防的耐久财订单 -- -0.3%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -0.3%
1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 4月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +5.2%
房价指数 -- 221.0
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 -- 54.0
1400 美国新屋销售年率(万户) 5月 51.5 51.7
1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数 6月 -- 正1
6月24日(三)
-- 美国建筑许可年率(万户) 5月修正值 -- 127.5
1230 美国企业获利 第一季修正值 -- -8.7%
1230 美国实质GDP环比年率 第一季终值 -0.2% -0.7%
GDP最终销售 -- -1.1%
GDP消费支出 -- +1.8%
GDP隐性平减指数 -- -0.1%
核心PCE物价指数 -- +0.8%
个人消费支出(PCE)物价指数 -- -2.0% (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (编译 陈宗琦；审校 张涛)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。