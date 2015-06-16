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市场报道 | 2015年 6月 17日 星期三 07:47 BJT

****欧洲经济指标预测--6月17日-6月24日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段    预估值     前值
        
    6月15日当周
    
    6月17日(三)
    0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                  4月         --   顺差4.87
               全球贸易收支(亿欧元)                                --  顺差40.60
    0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果           6月       0-9-0     0-9-0
                                                                 (升息-不变-降息)
    0830 英国请领失业金人数(千人)                      5月    减少12.3  减少12.6
             按ILO标准计算的失业率         截至4月的三个月        5.5%      5.5%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)              +2.1%     +1.9%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)            +2.5%     +2.2%
    0900 瑞士ZEW投资者信心指数                         6月         --      负0.1
    0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较较月)    5月终值       +0.2%     +0.2%
                                    (较上年同期)                 +0.3%     +0.3%
               扣除食品和能源的核心HICP(较前月)                  +0.1%     +0.2%
                                   (较上年同期)                  +0.9%     +0.7%
    
    6月18日(四)
    0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                          5月         --  顺差28.56
    0730 瑞士三个月LIBOR利率目标区间                第二季         --  负1.25%-负0.25%
    0830 英国零售销售(较前月)                          5月        持平     +1.2%
                 (较上年同期)                                    +4.8%     +4.7%
    0900 欧元区劳工成本(较上年同期)                 第一季         --      +1.1%
                   薪资(较上年同期)                                --      +1.0%
    
    6月19日(五)
    0600 德国生产者物价指数(PPI)(较上月)               5月       +0.2%     +0.1%
                                (较上年同期)                     -1.1%     -1.5%
    0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)              4月         --    盈余249
               经季节调整经常帐(亿欧元)                            --    盈余186
    0800 欧元区净投资(亿欧元)                          4月         --  净流出421
    0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)              5月       100.5     60.38
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                       --  盈余40.44
    
    6月22日当周
    
    6月22日(一)
    1400 欧元区消费者信心指数                      6月初值         --      负5.5
    
    6月23日(二)
    0645 法国企业景气指数                              6月         --      正103
    0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       6月初值         --       49.4
                   服务业PMI                                       --       52.8
                   综合PMI                                         --       52.0
    0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       6月初值         --       51.1
                   服务业PMI                                       --       53.0
                   综合PMI                                         --       52.6
    0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)     6月初值         --       52.2
                     服务业PMI                                     --       53.8
                     综合PMI                                       --       53.6
    0800 意大利经季节调整的工业订单(较前月)            4月         --     -0.30%
               未经季节调整的工业订单(较上年同期)                  --     +2.70%
    0800 意大利经季节调整的工业销售(较前月)            4月         --     +1.30%
               未经季节调整的工业销售(较上年同期)                  --     +0.90%
    0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月)            4月         --     -0.10%
               未经季节调整的零售销售(较上年同期)                  --     -0.20%
    1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值               6月         --        负5 
    
    6月24日(三)
    0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季)          第一季终值         --      +0.6%
    0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                     5月         --     正1.25
    0800 德国IFO企业景气判断指数                       6月         --      108.5
                    现况指数                                       --      114.3
                    预期指数                                       --      103.0
    0800 意大利薪资指数(较前月)                        5月         --      +0.2%
                       (较上年同期)                                --      +1.2%
    0900 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元)            5月         --   顺差25.9 
    
    6月24-29日
    0600 德国进口物价(较前月)                          5月         --      +0.6%
                     (较上年同期)                                  --      -0.6% (完)

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