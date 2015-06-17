《独家新闻》维旺迪拟增持意大利电信股份至10-15%

路透巴黎/伦敦/米兰6月16日 - 熟悉内情人士称，法国媒体集团维旺迪(威望迪/Vivendi) 计划增持意大利电信(Telecom Italia)股份至10-15%，这样一旦现有大股东们退出，维旺迪对意大利电信的影响力将会升高。

该提案仍在内部讨论中，还需维旺迪董事会的批准。

维旺迪和意大利电信均拒绝置评。

此前维旺迪将巴西宽带集团GVT售予西班牙电信(Telefonica)，收受8.3%意大利电信股权做为交易的部分付款。维旺迪收到这8.3%股权后，已有望循序成为意大利电信的最大股东。

消息人士称，在代表西班牙电信和三家意大利金融机构持有意大利电信22.4%股权的Telco投资载体解散后，维旺迪未来几周料开始收购额外的意大利电信股份。

在维旺迪完成将旗下三家移动业务全部出售仅数月后，此举将使维旺迪董事长及最大股东Vincent Bollore再度成为欧洲电信领域的重要人物。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)