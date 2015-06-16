欧洲金融：希腊银行业能够承受一些压力，但政府不能违约--欧央行管委

路透阿姆斯特丹6月16日 - 荷兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员克诺特周二在荷兰议会表示，希腊银行业有偿债能力，能够承受一定的压力，但如果希腊政府违约，就会有麻烦。

他在议会金融委员会称，如果违约，希腊银行业的担保品就会“有问题”。

希腊银行业持有大量政府公债，“当违约真的发生时，这些债券将会更加成问题”，他说。

他避谈欧洲央行是否拒绝接受这些担保品。

克诺特拒绝揣测违约意味着什么，只是说“一大堆事情都会发生”。

“只要违约不发生，只要债权人和希腊仍有望达成协议避免违约，我们接受的这些担保品就会按照正常价值进行估值，”他说。(完)