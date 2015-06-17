《中国报摘》--中国证券报6月17日

* 头版头条:

--交通银行 公告称，已收到中国人民银行通知告知，该行深化改革方案已获国务院批准同意。

* 其他:

--中国光大银行 宣布云缴费将与小米手机展开合作，并以此为开端，全面铺开移动平台合作渠道，努力创造更广泛的应用覆盖。

--重庆资源与环境交易所、重庆环保投资有限公司和重庆环保产业股权投资基金揭牌。重庆市市长黄奇帆表示，重庆有望加快形成千亿级的环保产业集群，建成国家重要的环保产业基地。

--从多家信托公司获悉，近日地方银监局开始以调查问卷的形式摸底伞形信托和结构化信托相关情况。

--申万宏源证券发布其互联网金融战略，核心是打造互联网金融三大平台--“大赢家”综合金融平台、“精英汇”社交金融平台、“易金所”直接金融平台。

--苏宁环球 旗下苏宁环球传媒昨日下午签署并购协议书，并购韩国唯一的动漫上市公司RedRover ，通过受让老股及认购增发股权后，成为其第一大股东。