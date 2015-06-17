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亚洲 | 2015年 6月 17日 星期三 08:34 BJT

金砖国家：6月16日股汇市收盘纵览

路透6月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月16日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 跌0.53%或5.17点，报965.34点。

中国股市：沪综指收创近三周最大单日跌幅，短期资金现离场迹象

中国汇市：人民币微收升成交量创年内新低，持续横盘难度渐增

香港股市：恒生指数跌1.1%至10周收盘低位，受累于政治不确定性

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巴西股市：拉美股市普涨，巴西股指亦然，受美股连涨两日提振，不受希腊债务违约疑虑影响，指标Bovespa指数 收涨1.06%，报53,702.15点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收涨1%，报3.09雷亚尔，受资金流入国内市场提振。投资者对希腊可能债务违约的隐忧视而不见，关注巴西升息的前景，令巴西成为投机资金的理想去处。

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南非股市与汇市因青年节假期休市一天。

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印度股市：收盘上涨，从盘中将近1%的跌势中反弹，受低接买盘提振。指标BSE指数 收高0.38%，报26,686.51点；NSE指数 涨0.42%，报8,047.30点，这两项指数盘中最多都下滑0.8%。

印度汇市：卢比兑美元 收报64.24/25，上日收报64.16/17。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨至978.290点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.68%，报529.27点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨1.32%，报53.780卢布。卢布兑欧元 上涨1.58%，至60.510卢布。(完) (整理 陈宗琦；审校 张荻)

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