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亚洲 | 2015年 6月 17日 星期三 08:18 BJT

《香港报摘》--经济日报6月17日

**头版头条**

--政改方案议决关键时间突传出深港通延后启动，拖累恒生指数 见逾两个月低位，不过市场各方对于深港通能在今年内推出仍然成竹在胸。

**其他**

--渣打 香港财富管理投资产品管理主管陈丽明称，该行现时正与不同内地基金磋商，研究成为首批使用基金互认推新产品的分销银行。

--联想控股（新上市编号：3396）IPO公开招股首日券商合计向散户借出约11亿港元孖展（保证金融资）额，相当于超额认购0.45倍。

--银河娱乐 两个新赌场开业三星期，未见带动澳门整体博彩收入强力反弹，银河娱乐主席吕志和称，新场人流理想，但受内地打贪和赌场全面禁烟等因素影响，生意与预期有落差。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 黄凯)

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