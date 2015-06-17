《香港报摘》--经济日报6月17日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**头版头条**
--政改方案议决关键时间突传出深港通延后启动，拖累恒生指数 见逾两个月低位，不过市场各方对于深港通能在今年内推出仍然成竹在胸。
**其他**
--渣打 香港财富管理投资产品管理主管陈丽明称，该行现时正与不同内地基金磋商，研究成为首批使用基金互认推新产品的分销银行。
--联想控股（新上市编号：3396）IPO公开招股首日券商合计向散户借出约11亿港元孖展（保证金融资）额，相当于超额认购0.45倍。
--银河娱乐 两个新赌场开业三星期，未见带动澳门整体博彩收入强力反弹，银河娱乐主席吕志和称，新场人流理想，但受内地打贪和赌场全面禁烟等因素影响，生意与预期有落差。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”