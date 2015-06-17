《香港报摘》--经济日报6月17日

--渣打 香港财富管理投资产品管理主管陈丽明称，该行现时正与不同内地基金磋商，研究成为首批使用基金互认推新产品的分销银行。

--银河娱乐 两个新赌场开业三星期，未见带动澳门整体博彩收入强力反弹，银河娱乐主席吕志和称，新场人流理想，但受内地打贪和赌场全面禁烟等因素影响，生意与预期有落差。（完）