《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月17日

*工商时报：

--长荣航空 董事长张国炜表示，未来陆客来台中转要〞全面开放〞，不要限制在定点城市；近日外界担心韩国MERS持续扩大，恐影响第三季航空业旺季，张国炜强调影响没有想像那么大，并已大幅增加日本线航班，运能大增三成。

--银行投资性不动产监价方式大放宽，让银行净值可望吃进大补丸。金管会预告放宽银行投资性不动产监价方式，若是采公允价值来监价，就不限收益法或是土地开发分析法，可比照保险业增加市场监价法，自己选择有利的方式来计算。

*经济日报：

--台北大巨蛋案改善期限15日到期，台北市副市长邓家基表示，大巨蛋未依约限期改善并取得使用执照，依照BOT合约19.4条，将通知融资机构(银行团)〞全力善后〞，即请银行团接管。

--财金官员透露，央行开放银行发行外币可转让定期存单(NCD)预计8月31日实施，先固定利率、再浮动利率，初期有美元、人民币等四种币别，有助建构短期人民币殖利率曲线、银行增加外币操作绩效、企业资金调度更有弹性。

--立法院长王金平昨天主持院会时表示，本会期通过法律案85案、预算案八案以及其他议案39案，共计通过132案。有限合伙法、温室气体减量及管理法、公司法、劳动基准法、房地合一税制、企业并购法以证交法部分条文均于此会期三读通过。

--台湾文创产业将引进世界级资金，阿拉伯联合大公国阿布达比投资局(Abu Dhabi Investment Authority, ADIA)今年5月参加文创大型商展〞2015台湾文博会〞时相中台湾文创实力，有意在台投资文创产业43亿台币，并已相中六家可望长期合作。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。