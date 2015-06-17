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亚洲 | 2015年 6月 17日 星期三 08:37 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--6月17日-6月24日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 
    
 日期    时间   国家      规模       发行细节
 6/17           德国      30亿欧元   标售10年期联邦债券
 6/17           希腊      10亿欧元   标售三个月期国库券
 6/17           葡萄牙               标售国库券
 6/17           日本                 标售12个月期贴现国库券
 6/18           法国                 标售中期政府债券(BTAN)/指数关连债
                                     券
 6/18           日本                 标售三个月期贴现国库券
 6/18           日本                 标售40年期公债
 6/18           西班牙               标售债券
 6/22    1350   法国                 标售国库券(BTF)
 6/23           日本                 提高流动性标售
 6/23           西班牙               标售三个月及九个月期国库券
 6/23           美国                 发售两年期公债
 6/24           美国                 发售两年期浮动利率债券
 6/24           美国                 发售五年期公债
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 张若琪 审校 王兴亚)

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