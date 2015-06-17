《台湾重要政经日程》--6月17日

=====================今日重要政经消息============================== 6/17(三) --09:00 台经院国际政经论坛。 --11:00 柜台买卖中心月度例行记者会。 ===================================================================== 6/18(四) --09:00 广达 股东会。 6/19(五) --端午节补假，金融市场休市。 6/22(一) --08:30 经济部公布5月季调失业率，上月为3.75%。 6/23(二) --09:00 宏基 股东会。 --09:00 日月光 股东会。 --12:30 央行代财政部标售增额发行104/5期公债，金额300亿台币，天期10年期，于26日(周五)发行。 --16:00 经济部公布5月外销订单，上月年减4.0%。 6/24(三) --16:00 经济部公布5月工业生产，上月为升1.06%。 6/25(四) --09:00 鸿海 股东会。 --16:10 央行公布5月M2年增率，上月为年增6.53%。 --17:00(估) 台湾央行召开季度议息会议，会后公布利率决策。 6/26(五) --09:00 仁宝 股东会。 --09:00 纬创 股东会。 *6/29(五) --09:00 中信金控 股东会。 7/6(一) --16:10 央行公布6月底外汇存，上月底为4,189.58亿美元。 7/7(二) --08:30 主计总处公布6月消费者物价指数，上月年跌0.73%。 --16:00 财政部公布6月出口/进口数据，上月出口年跌3.8%。 8/20(四) --16:20 央行公布第二季经常帐，上季顺差220亿美元。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。 --------------------------------------------------------------------- 2016年 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)