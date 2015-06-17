《香港报摘》--信报6月17日

**头版头条**

--令投资者雀跃的“深港通”传有机会延至明年才启动，为本来已四面楚歌的港股再添沽压。

**其他**

--市区重建局招标九龙大角咀酒店项目由百利保 及同系的富豪酒店 夺得，总投资约9-10亿港元。

--就香港电力市场发展，中电控股 旗下中华电力在提交政府的报告指出，现时政府给予电力公司的准许回报率9.99%与业务风险相称，并指难以确定引入市场竞争带来实质裨益。

--创业板企业中国新电信 复牌一个半月后股价累升7.8倍，公司主席张声泰表示，计划由电讯产品销售商转型至集互联网金融、电子商务及云计算业务。（完）

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