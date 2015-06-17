《香港报摘》--信报6月17日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**头版头条**
--令投资者雀跃的“深港通”传有机会延至明年才启动，为本来已四面楚歌的港股再添沽压。
**其他**
--市区重建局招标九龙大角咀酒店项目由百利保 及同系的富豪酒店 夺得，总投资约9-10亿港元。
--就香港电力市场发展，中电控股 旗下中华电力在提交政府的报告指出，现时政府给予电力公司的准许回报率9.99%与业务风险相称，并指难以确定引入市场竞争带来实质裨益。
--创业板企业中国新电信 复牌一个半月后股价累升7.8倍，公司主席张声泰表示，计划由电讯产品销售商转型至集互联网金融、电子商务及云计算业务。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”