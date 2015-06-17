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亚洲 | 2015年 6月 17日 星期三 08:36 BJT

国际油市：美国原油持稳，等待EIA库存报告

0013GMT，美国近月原油合约 报每桶59.98美元，基本持平于上日结算价，仍陷于5月初以来的交投区间57-62美元之间。

日本财务省周三称，5月清关原油进口较上年同期增长7.7%。这项初步数据显示，日本上月日进口295万桶原油。日本是全球第四大原油买家。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛/李爽 审校 王兴亚/许娜)

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