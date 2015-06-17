国际油市：美国原油持稳，等待EIA库存报告

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0013GMT，美国近月原油合约 报每桶59.98美元，基本持平于上日结算价，仍陷于5月初以来的交投区间57-62美元之间。
日本财务省周三称，5月清关原油进口较上年同期增长7.7%。这项初步数据显示，日本上月日进口295万桶原油。日本是全球第四大原油买家。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛/李爽 审校 王兴亚/许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”