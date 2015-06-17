中国金融：一季度离岸人民币指数13连升，创国际使用水平新高--中行

路透上海6月17日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行 周二发布2015年一季度离岸人民币指数（ORI）表示，今年一季度中国银行ORI指数为1.27%，较上季度上升0.07个百分点，再创人民币在国际金融市场使用水平的新高。

刊登在中国银行网站的ORI指数报告并称，人民币除离岸存款小幅回落外，跨境及境外人民币贷款、人民币外汇交易及进入国际储备的规模均稳中有升，拉动人民币在离岸金融市场的使用份额水平继续提升。

“人民币兑美元汇率的阶段性贬值及人民币连续降息改善了人民币融资相对其他外币融资的吸引力，‘一带一路’倡议以及中国企业‘走出去’催生境外实体经济对人民币的融资需求，”报告指出，两方面因素共同推动人民币跨境及离岸融资活动提升，成为人民币进一步拓展离岸金融市场使用水平的新关注点。

报告并称，较为稳定的币值和相对较高的资产收益水平，吸引国外央行及货币当局继续增持人民币计价资产，境外央行及货币当局持有的人民币计价资产总额超过6000亿元，人民币在国际储备资产中的份额上升至0.95%左右。

中行公布的数据显示，一季度离岸市场金融活动总体规模回落，其中离岸存款及贷款总量环比双双下降3.6%，全球国际债券余额环比下降1.9%，国际储备总规模环比下降1.6%。（完）